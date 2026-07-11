Two Birds, One Brigade: A Curious CCTC PLAAF News Report

Most PLAAF aviation brigades are textbook single‑type formations: J‑20 brigades flying nothing but stealth fighters, J‑16 brigades built around strike and EW, J‑10C brigades for multirole work, H‑6 brigades hauling bombs and havy ASM, KJ‑500 brigades running AEW&C, and Y‑20 brigades moving cargo. It’s a clean, modular system with one brigade, one aircraft type, one mission set.
But in a July 7th Central China TV segment, something interesting slipped through: a brigade flying two different aircraft types (see captures below). There are really only two plausible explanations. Time will tell which one sticks.
Possibility One: The brigade is receiving a dedicated J‑16 variant to beef up its organic electronic‑warfare capability .
The J‑16 family is built for this kind of role. It carries more pods, more power, and more EW kit than anything the PLAAF has fielded before. If the brigade is adding J‑16s, especially J‑16Ds, it could be shifting toward a self‑contained strike package with its own EW escort baked in. That would be a doctrinal upgrade, not just a hardware swap.
Possibility Two: The unit is starting to phasing out its JH‑7A
The JH‑7A is a 1970s‑era design that’s been stretched as far as it can go. Its 5,000‑kg bomb load and ~900‑km combat radius were respectable, but they’re cramped by modern standards. The J‑16, by contrast, carries roughly 9,700–12,000 kg depending on the source, basically double the payload, with greater range and plugs into the PLAAF’s modern sensor and EW ecosystem.
Either explanation fits the footage. Either way, a mixed‑type brigade is a sign that something inside the PLAAF’s force structure is shifting. And as always, the PLAAF won’t explain it; they’ll just fly it until the pattern becomes obvious.
Bonus photo: JH‑7A Flying Leopard fighter‑bomber conducts a low‑altitude penetration run while carrying a YJ‑91 anti‑radiation missile.
Saturday, July 17, 2010
JH-7A's WS-9 Qinling engine
本报记者 钱晓虎 通讯员 江 明 杨 薇
http://mil.news.sina.com.cn/2010-07-14/0704600552.html
2009年10月1日，新型“飞豹”战机分秒不差地飞越天安门广场，以出色的表现接受祖国人民检阅时，古都西安市郊的一幢大楼内几十双眼睛紧盯 着屏幕。10多分钟后，当渤海之滨负责战机保障的海军某军代室副总代表屈鹏电话传来“海军受阅的最后一架战机也轻盈地滑向跑道，以完美的姿态通场，稳稳地 停在了停机坪”时，整个大楼沸腾了。
这一刻，幸福的泪花在航空发动机专家、海军某军代室总代表叶新农眼眶里滚动。
发动机是工业强国一个重要标志
记者：有人把航空发动机誉为“机械工业的皇冠”，这话怎么理解？
叶新农：这个比喻非常恰当。发动机中最关键的部分，是由压气机、燃烧室、涡轮组成的发动机核心机。吸入发动机的空气在压气机中逐级增压，涡轮驱 动压气机以每秒数百转高速旋转。增压后的空气进入发动机燃烧室，与燃油混合、燃烧产生1000多摄氏度的高温燃气。此时还要保持燃油火焰在以每秒100多 米高速流动的高压气流中稳定燃烧，这就好比要在超强12级台风中保证手中蜡烛不灭一样困难。
航空发动机的外部运行环境极其严苛，要适应从地面高度到万米高空缺氧环境，从地面静止状态到每小时数千公里的超音速状态，从沙漠干燥环境到热带 潮湿环境……总之，要让航空发动机在极端恶劣环境下，达到数千小时的正常工作寿命，这对航空发动机的设计、制造、安装提出了极高的要求。
可以说，研制航空发动机的能力是一个国家进入工业强国的重要标志。
新“飞豹”拥有一颗纯正“中国心”
记者：航空发动机一直是制约中国航空工业发展的重要因素。能不能介绍一下“秦岭”航空发动机的发展历程？
叶新农：中国的航空工业是在一穷二白的基础上发展起来的。近50年来，我所在的工厂承担着中国多种型号大中型航空发动机的研制生产，从涡喷发动 机到高性能新型涡扇发动机；从航空动力到舰船动力，为我军战机和舰艇的动力装备建设和发展做出了卓越贡献。
特别是工厂在70年代引进的“斯贝”型涡扇发动机制造专利技术，一步就使我们具备了西方当代军用航空发动机制造能力。这些国外原装的涡扇发动机 启封、分解、更换必换件，重新试车后，以强劲的动力驱动某新型歼击轰炸机威震长空，大大振奋了国人的心。
从第一台部分国产化某涡扇发动机试车、装机试飞成功，到第一台全面国产化的“秦岭”涡扇发动机试车、装机试飞成功；从“秦岭”涡扇发动机通过投 产鉴定转入小批量生产，到新型“飞豹”歼击轰炸机批量列装部队，成为威震长空的国防利剑，我国的航空发动机工业取得了长足的进步。
新技术让“中国心”更加强劲有力
记者：一提到飞行安全，大家往往联想到发动机问题。在提高发动机安全性能方面，我们有什么好的办法？
叶新农：的确是这样的。以海军航空兵战机为例，每天巡航在祖国的万里海疆。在大部分人眼中，举目是蓝天、白云、沙滩、海岛、碧波万里的蓝海，太 美了。可你也许不知道，在这美景中却有着一个“隐形杀手”。
航空发动机每秒要吸入近百公斤的空气，而湿润的海风中饱含的氯化钠等多种腐蚀性气体，对航空发动机有着腐蚀性损害，严重降低了航空发动机的寿 命。为保证发动机正常性能，延长发动机寿命，我们采用在发动机零部件涂装防腐涂层等技术，为发动机穿上防腐的“衣裳”，成功地解决了战机发动机腐蚀难题。
航空发动机压气机气流通道中总有一些堆积“附着物”，就像人的血管壁上的脂肪等附着物影响人体健康一样，也是影响飞行安全的重要因素。我们研发 出了“心脏洗澡车”，通过特殊的方法，有效地去除航空发动机压气机流道中堆积的“附着物”，彻底解决了因压气机流道中堆积“附着物”造成的发动机性能衰减 问题。
2009年春，首台外场完成排故的航空发动机，固定到了移动式试车台架上。随着电源的启动，“秦岭”发动机历史上第一次，也是我军历史上第一次 完成了航空发动机外场快速排故和验证试车，改写了航空发动机外场深度修理的历史。
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